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1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Гладкий гурт (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером. Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Для продажи 1 рубль 1844 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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