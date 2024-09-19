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1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Гладкий гурт (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером. Гладкий гурт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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