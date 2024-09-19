1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером. Гладкий гурт (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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