1 рубль 1849 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Садогурском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность UNC (2) AU (14) XF (15) VF (6) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (5) AU55 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) Сервис RNGA (1) NGC (1) ННР (3)

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