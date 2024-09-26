Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1849 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,708,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Садогурский
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Садогурском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC PL
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
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Где продать?
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