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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1849 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1849 года СПБ ПА "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1849 года СПБ ПА "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,708,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Садогурский
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Садогурском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 291 EUR
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1849 "Старый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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