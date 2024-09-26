Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243,508
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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