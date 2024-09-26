1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (3) AU (3) XF (14) VF (5) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (1) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (2)

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