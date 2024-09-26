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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243,508

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - July 19, 2016
Продавец AURORA
Дата 19 июля 2016
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - March 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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