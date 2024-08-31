Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,270,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1834 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1333 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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