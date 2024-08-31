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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,270,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1834 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1333 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1834 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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