1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1834 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность UNC (8) AU (30) XF (48) VF (22) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (3) MS61 (2) AU58 (6) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (7) XF40 (7) VF35 (1) VF25 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (5) RNGA (2) ННР (2)

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