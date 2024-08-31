Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост из 11 перьев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,627,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (394) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 11 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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