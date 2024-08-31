1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 11 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность UNC (72) AU (97) XF (121) VF (77) F (6) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (7) MS63 (10) MS62 (19) MS61 (7) MS60 (9) AU58 (18) AU55 (10) AU53 (4) AU50 (16) XF45 (5) XF40 (13) VF35 (9) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (48) RNGA (7) ННР (4) PCGS (9)

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