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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 11 перьев

Аверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,627,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (394) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 11 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1840 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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