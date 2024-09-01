Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,941,110
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1832 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Александр за 65000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
28095 $
Цена в валюте аукциона 2500000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF62 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF67
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF63
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1832 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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