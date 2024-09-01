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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,941,110

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1832 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Александр за 65000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
28095 $
Цена в валюте аукциона 2500000 RUB
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
7636 $
Цена в валюте аукциона 7003 EUR
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF62 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF67
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF63
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1832 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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