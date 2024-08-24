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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,101,578

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2572 проданному на аукционе Numisbalt за 3100 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1836 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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