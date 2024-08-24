1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2572 проданному на аукционе Numisbalt за 3100 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность PROOFLIKE (1) UNC (32) AU (32) XF (18) VF (8) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (8) MS62 (6) MS61 (7) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (4) XF40 (1) VF35 (2) PL62 (1) Сервис ННР (7) NGC (13) RNGA (3) PCGS (1)

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