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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 9 перьев

Аверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 232,048

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 9 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Имперская монета за 30000 RUB. Торги состоялись 22 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Имперская монета (1)
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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