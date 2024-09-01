Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 987,036
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52664 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7763 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Chaponnière (1)
- Felzmann (1)
- Heritage (5)
- Katz (3)
- Künker (11)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (2)
- Numision (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (5)
- WCN (14)
- Westfälische (1)
- Александр (12)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (5)
- Русское Наследие (2)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1847 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск