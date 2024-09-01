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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером

Аверс монеты - 1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 987,036

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52664 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7763 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 322 EUR
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - May 21, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 920 PLN
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU58
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1847 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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