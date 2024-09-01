1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52664 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7763 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

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