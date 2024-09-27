Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,477,407
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31484 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
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Сохранность XF
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 19 января 2023
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Сохранность MS65 NGC
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