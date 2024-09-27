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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,477,407

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31484 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1837 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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