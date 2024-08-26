Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост из 11 перьев
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 232,048
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 11 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность VF35
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Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU50
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Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF40
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 24 ноября 2016
Сохранность XF40
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Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1838 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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