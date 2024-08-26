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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 11 перьев

Аверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 11 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 232,048

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 11 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
2320 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - December 20, 2016
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - November 24, 2016
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - November 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 25, 2016
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1838 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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