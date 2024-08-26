1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 11 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (5) XF (11) VF (6) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (3) Сервис NGC (1) PCGS (1)

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