1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14642 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

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