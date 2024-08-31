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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 232,048

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14642 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность PF63 NGC
Цена
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