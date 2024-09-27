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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,101,578

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе The New York Sale за 30000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 395 EUR
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1836 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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