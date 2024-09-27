Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,101,578
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе The New York Sale за 30000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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