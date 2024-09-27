1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе The New York Sale за 30000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность PROOF (1) PROOFLIKE (1) UNC (36) AU (33) XF (29) VF (5) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (11) MS62 (10) MS61 (2) MS60 (4) AU58 (2) AU55 (12) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (1) PF63 (1) PL62 (1) DETAILS (3) PL (1) Сервис NGC (24) ННР (5) PCGS (4) RNGA (6)

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