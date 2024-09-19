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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1847 года СПБ ПА "Новый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1847 года СПБ ПА "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1847 года СПБ ПА "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 562,601

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Александр (5)
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 9, 2005
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность PF64
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1847 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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