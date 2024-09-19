Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1847 года СПБ ПА "Новый тип" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 562,601
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (6)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- Александр (5)
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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