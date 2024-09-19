1 рубль 1847 года СПБ ПА "Новый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (1) UNC (7) AU (5) XF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (6) AU53 (3) PF64 (1)