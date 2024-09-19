Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,627,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14644 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1840 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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