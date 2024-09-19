1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14644 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность PROOF (1) UNC (5) AU (5) XF (13) VF (10) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (2) AU50 (1) VF35 (2) PF66 (1) Сервис NGC (2) PCGS (1)

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