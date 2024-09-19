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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,627,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14644 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12650 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (6)
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - August 25, 2016
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1840 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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