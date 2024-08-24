Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Короткие ленты (Россия, Николай I)
Разновидность: Короткие ленты
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,010,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (619) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Короткие ленты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F15
Цена
******
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Где продать?
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