1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Короткие ленты (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Короткие ленты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность PROOF (11) UNC (75) AU (135) XF (193) VF (151) F (13) Нет оценки (37) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (4) MS63 (13) MS62 (13) MS61 (13) MS60 (15) AU58 (17) AU55 (20) AU53 (9) AU50 (12) XF45 (21) XF40 (27) VF35 (19) VF30 (10) VF25 (5) VF20 (1) F15 (3) F12 (1) PF64 (2) PF63 (6) DETAILS (9) PL (2) Сервис ННР (18) RNGA (17) NGC (64) PCGS (15) NGS (1)

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