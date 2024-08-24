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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Короткие ленты (Россия, Николай I)

Разновидность: Короткие ленты

Аверс монеты - 1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Короткие ленты - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Короткие ленты - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,010,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (619) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Короткие ленты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 103 EUR
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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