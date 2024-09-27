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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1847 года СПБ ПА "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1847 года СПБ ПА "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1847 года СПБ ПА "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 562,601

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36113 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1847 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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