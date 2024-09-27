Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1847 года СПБ ПА "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 562,601
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36113 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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