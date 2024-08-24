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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Длинные ленты (Россия, Николай I)

Разновидность: Длинные ленты

Аверс монеты - 1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Длинные ленты - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Длинные ленты - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,010,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (387) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Длинные ленты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1830 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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