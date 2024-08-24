1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Длинные ленты (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Длинные ленты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

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