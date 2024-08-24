Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1830 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Длинные ленты (Россия, Николай I)
Разновидность: Длинные ленты
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,010,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (387) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Длинные ленты. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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