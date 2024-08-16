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1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла прямой
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 511,217
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5590 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Где продать?
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