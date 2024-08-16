1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5590 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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