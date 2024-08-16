Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой

Аверс монеты - 1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 511,217

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5590 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
947 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1846 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1846 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск