Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1845 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 682,700
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (228)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1845 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 5400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
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Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Сохранность XF
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