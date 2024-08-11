1 рубль 1845 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1845 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 5400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность UNC (35) AU (70) XF (84) VF (34) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (7) MS61 (9) MS60 (2) AU58 (14) AU55 (9) AU53 (6) AU50 (10) XF45 (13) XF40 (6) VF35 (3) DETAILS (3) Сервис NGC (30) PCGS (8) ННР (4) RNGA (6)

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