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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1845 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1845 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1845 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 682,700

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (228)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1845 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ КБ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 5400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1845 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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