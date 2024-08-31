Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий в плаще
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,708,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (350) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
9648 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU53
Цена
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