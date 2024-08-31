1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

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