Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий в плаще

Аверс монеты - 1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,708,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (350) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Antykwariat u Nilsa (2)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • AURORA (27)
  • Bereska (1)
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (3)
  • Golden Lion (1)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (5)
  • Höhn (1)
  • Katz (13)
  • Künker (31)
  • MARCINIAK (5)
  • Meister & Sonntag (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (3)
  • Münzenonline (1)
  • New York Sale (8)
  • Niemczyk (5)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (17)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (24)
  • Raritan Stamps (1)
  • Rauch (6)
  • RedSquare (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (4)
  • Rzeszowski DA (13)
  • SINCONA (14)
  • Sonntag (2)
  • UBS (5)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (3)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (3)
  • Александр (48)
  • Знак (1)
  • Империя (16)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (11)
  • Русское Наследие (20)
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
9648 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 NGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1849 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1849 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск