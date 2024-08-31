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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой нового рисунка (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой нового рисунка

Аверс монеты - 1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой нового рисунка - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой нового рисунка - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 987,036

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой нового рисунка. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1847 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1847 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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