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1 рубль 1847 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой нового рисунка (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла прямой нового рисунка
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 987,036
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой нового рисунка. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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