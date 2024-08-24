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1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,627,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1840 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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