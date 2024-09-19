1 рубль 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" открытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность UNC (22) AU (77) XF (121) VF (109) F (4) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS62 (6) MS61 (5) MS60 (2) AU58 (20) AU55 (13) AU53 (2) AU50 (9) XF45 (12) XF40 (10) VF35 (10) VF30 (4) VF20 (4) DETAILS (9) Сервис RNGA (6) PCGS (19) NGC (29)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

AURORA (25)

BAC (14)

Bruun Rasmussen (1)

Coins.ee (2)

COINSNET (3)

COINSTORE (1)

Gärtner (3)

Gorny & Mosch (5)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (19)

Heritage Eur (4)

Höhn (4)

iNumis (2)

Katz (8)

Kroha (2)

Künker (34)

La Galerie Numismatique (1)

MS67 (3)

MUNZE (3)

Münzen Gut-Lynt (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (4)

Numedux (5)

Numimarket (3)

Numisbalt (11)

Numismatica Ranieri (2)

Palombo (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (23)

Raritan Stamps (1)

Rauch (10)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (6)

SINCONA (9)

Sonntag (1)

Teutoburger (8)

UBS (1)

VL Nummus (1)

WAG (2)

WCN (8)

Wójcicki (1)

Wormser Auktionshaus (5)

Александр (45)

Империя (14)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (5)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (20)