Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая (Россия, Николай I)
Разновидность: Цифра "2" открытая
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,670,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (347) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" открытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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