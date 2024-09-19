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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая (Россия, Николай I)

Разновидность: Цифра "2" открытая

Аверс монеты - 1 рубль 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Цифра "2" открытая - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1831 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Цифра "2" открытая - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,670,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (347) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Цифра "2" открытая. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1831 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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