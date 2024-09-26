Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Особый гурт (Россия, Николай I)
Разновидность: Особый гурт
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,627,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Особый гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Монеты и Медали за 190000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1840 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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