1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Особый гурт (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Особый гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Монеты и Медали за 190000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность UNC (2) AU (6) XF (16) VF (8) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (2) XF45 (1) VF35 (1) Сервис NGC (1) ННР (2) RNGA (1)

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