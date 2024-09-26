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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Особый гурт (Россия, Николай I)

Разновидность: Особый гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,627,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Особый гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Монеты и Медали за 190000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Russiancoin - October 3, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Russiancoin - March 20, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1840 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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