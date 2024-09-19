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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1844 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года". Малая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 1 рубль 1844 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года" Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1844 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года" Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,928,585

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ КБ. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 14200 RUB
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1844 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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