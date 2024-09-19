Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1844 года СПБ КБ "Орел образца 1844 года". Малая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,928,585
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ КБ. Малая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 14200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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