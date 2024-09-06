1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе SINCONA AG за 18500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (1) UNC (85) AU (141) XF (228) VF (191) F (3) Нет оценки (31) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (13) MS62 (24) MS61 (8) MS60 (5) AU58 (21) AU55 (35) AU53 (17) AU50 (13) XF45 (26) XF40 (25) VF35 (22) VF30 (6) VF25 (6) VF20 (2) DETAILS (12) PL (5) Сервис NGC (71) ННР (11) RNGA (12) PCGS (13) GCN (1)

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