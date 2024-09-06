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1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,346,468
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (681) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе SINCONA AG за 18500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Сохранность VF
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