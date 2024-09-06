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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером

Аверс монеты - 1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,346,468

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (681) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе SINCONA AG за 18500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 103 EUR
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numismatica Ranieri - April 9, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1844 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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