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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 232,048

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17500 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7250 RUB
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2476 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F12
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1838 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1838 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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