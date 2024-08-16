Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 232,048
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17500 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2476 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F12
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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