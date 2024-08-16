1 рубль 1838 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1838 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17500 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность PROOF (3) UNC (11) AU (13) XF (12) VF (12) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (3) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (2) F12 (1) PF64 (3) CAMEO (3) PL (1) Сервис ННР (5) RNGA (3) NGC (5)

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