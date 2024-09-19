Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 747 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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