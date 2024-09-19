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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 747 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1850 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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