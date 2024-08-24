1 копейка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5677 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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