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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5677 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1850 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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