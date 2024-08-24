Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5677 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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