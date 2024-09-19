Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,29 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1116 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (1)
- SINCONA (2)
- WAG (2)
- WCN (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1850 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск