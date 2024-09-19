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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,29 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1116 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 BN PL NGC
Цена
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 BN PL NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1850 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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