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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1850 года MW. Бант одинарный (Польша, Российское правление)

Разновидность: Бант одинарный

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1850 года MW Бант одинарный - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1850 года MW Бант одинарный - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1850 года со знаком MW. Бант одинарный. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Александр - October 16, 2019
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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