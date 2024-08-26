Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 копеек - 40 грошей 1850 года MW. Бант одинарный (Польша, Российское правление)
Разновидность: Бант одинарный
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,1 гр
- Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 20 копеек - 40 грошей
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1850 года со знаком MW. Бант одинарный. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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