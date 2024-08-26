20 копеек - 40 грошей 1850 года MW. Бант одинарный (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1850 года со знаком MW. Бант одинарный. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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