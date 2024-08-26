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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1850 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1850 MW
Средняя цена 270 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1850 MW Бант одинарный
Средняя цена 850 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1850 MW Бант двойной
Средняя цена 140 $
Продажи
0 167

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 копейки 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 копейки 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 910 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 копейка 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 250 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Денежка 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Полушка 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 930 $
Продажи
0 29
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