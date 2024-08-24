20 копеек - 40 грошей 1850 года MW. Бант двойной (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1850 года со знаком MW. Бант двойной. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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