Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 копеек - 40 грошей 1850 года MW. Бант двойной (Польша, Российское правление)
Разновидность: Бант двойной
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,1 гр
- Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 37,989
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 20 копеек - 40 грошей
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1850 года со знаком MW. Бант двойной. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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