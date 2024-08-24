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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 копеек - 40 грошей 1850 года MW. Бант двойной (Польша, Российское правление)

Разновидность: Бант двойной

Аверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1850 года MW Бант двойной - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 20 копеек - 40 грошей 1850 года MW Бант двойной - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого серебра (0,1144 oz) 3,5588 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 37,989

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 20 копеек - 40 грошей
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 копеек - 40 грошей 1850 года со знаком MW. Бант двойной. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Александр - December 20, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность F
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Польша 20 копеек - 40 грошей 1850 MW на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек - 40 грошей 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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