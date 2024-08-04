25 копеек - 50 грошей 1850 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1850 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4100 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность PROOF (3) UNC (25) AU (9) XF (31) VF (33) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (5) MS63 (8) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2) VF25 (1) PF63 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (17) PCGS (5) RNGA (2)

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