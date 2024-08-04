Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 копеек - 50 грошей 1850 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 148,863
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 25 копеек - 50 грошей
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1850 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4100 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- GGN (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Künker (4)
- MARCINIAK (12)
- Niemczyk (14)
- Numedux (1)
- Numimarket (5)
- Rare Coins (5)
- Rzeszowski DA (3)
- SINCONA (2)
- Stare Monety (2)
- WAG (2)
- WCN (23)
- WDA - MiM (4)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (6)
- Александр (6)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск