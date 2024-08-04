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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 копеек - 50 грошей 1850 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1850 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1850 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 148,863

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 25 копеек - 50 грошей
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1850 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4100 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1850 MW на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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