Денежка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (2) UNC (11) AU (9) XF (15) VF (13) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (2) AU53 (2) XF45 (4) XF40 (1) PF62 (1) DETAILS (1) RD (2) RB (2) BN (8) Сервис PCGS (5) RNGA (2) NGC (8)

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