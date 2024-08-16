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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - July 2, 2023
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF40 BN
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1850 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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