Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Дата 13 октября 2023
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 1 июня 2023
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Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 10 июля 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
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Дата 27 июня 2021
Сохранность XF40 BN
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 BN NGC
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