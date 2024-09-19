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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 373,440

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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