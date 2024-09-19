Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 373,440
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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