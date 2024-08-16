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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,300,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1846-1849" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1850 "Орел 1846-1849" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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