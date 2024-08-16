Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1846-1849" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,300,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года "Орел 1846-1849" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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