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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,300,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (249)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1977 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 PL NGC
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1850 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1850 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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