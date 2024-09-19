Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1850 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,300,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (249)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1850 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1977 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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