2 копейки 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25824 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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