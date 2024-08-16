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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,206,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25824 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS60 RB ННР
Цена
1083 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1850 ЕМ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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