Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,206,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25824 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS60 RB ННР
Цена
1083 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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