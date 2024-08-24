Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,510,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36330 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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