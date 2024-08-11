Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (7) AU (4) XF (12) VF (15) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU53 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (1) RD (1) RB (1) BN (5) Сервис RNGA (3) NGC (4)

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