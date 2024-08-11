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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,380,227

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1855 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1855 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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