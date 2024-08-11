Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1855 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,380,227
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1855 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
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Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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