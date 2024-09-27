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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,164

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3149 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 12000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Höhn (1)
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1851 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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