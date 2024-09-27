Денежка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3149 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 12000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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