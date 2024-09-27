Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,164
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3149 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 12000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- MARCINIAK (7)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (3)
- Numimarket (2)
- Rare Coins (8)
- SINCONA (1)
- WCN (1)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Денежка 1851 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск