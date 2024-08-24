Денежка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность UNC (19) AU (29) XF (26) VF (4) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (6) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (3) AU55 (7) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (2) VF25 (1) BN (17) Сервис ННР (2) NGC (10) RNGA (2) PCGS (1)

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