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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,425,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Денежка 1851 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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