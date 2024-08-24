Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,425,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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