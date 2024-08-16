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Денежка 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30622 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
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