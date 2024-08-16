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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1849 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1849 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30622 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия Денежка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
Россия Денежка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия Денежка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2585 USD

Где продать?

Для продажи Денежка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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