2 копейки 1849 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1849 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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