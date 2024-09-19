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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1849 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе The New York Sale за 11000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
2094 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Stack's - August 19, 2011
Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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