Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1849 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе The New York Sale за 11000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
- Stack's (1)
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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