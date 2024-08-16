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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 2 копейки Николая I - Россия

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2 копейки 1828 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1828 СПБ R2 0 30
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2 копейки 1830 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1830 СПБ 7 перьев в хвосте R2 0 71830 СПБ 5 перьев в хвосте. Новодел R2 0 63
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2 копейки 1840 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1840 СПБ R2 0 151840 СПБ Новодел R2 0 341840 Без обозначения монетного двора. Новодел R3 0 2
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2 копейки 1849 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1849 СПМ R2 0 81849 СПМ Новодел R2 0 15
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