Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 2 копейки Николая I - Россия
2 копейки 1828 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1828 СПБ R2 0 30
2 копейки 1830 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1830 СПБ 7 перьев в хвосте R2 0 71830 СПБ 5 перьев в хвосте. Новодел R2 0 63
2 копейки 1840 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1840 СПБ R2 0 151840 СПБ Новодел R2 0 341840 Без обозначения монетного двора. Новодел R3 0 2
2 копейки 1849 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1849 СПМ R2 0 81849 СПМ Новодел R2 0 15
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