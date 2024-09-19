Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5250 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • CNG (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (3)
  • MDC Monaco (1)
  • MS67 (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (10)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (5)
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
2537 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность SP64 RB
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF63 RB RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск