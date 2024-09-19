Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5250 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
2537 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность SP64 RB
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF63 RB RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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