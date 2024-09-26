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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1840 года Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1840 года Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 31757 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 2 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Россия 2 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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